G7, un riconoscimento del Comune a 52 associazioni di Protezione Civile

Sono 52 le associazioni di protezione civile, di tutto il territorio abruzzese, che hanno garantito la propria presenza e il proprio servizio in città durante il G7 Sviluppo, dal 22 al 24 ottobre e oggi il sindaco Carlo Masci e l’assessore alla Protezione civile hanno voluto ringraziarle una ad una, con una pergamena ricordo, sottolineandone l’impegno con l’organizzazione del G7 e con il Comune, per assistere i cittadini.

“Grazie, grazie e grazie”, ha detto Masci alla presenza del dirigente comunale Antonio Longo e del responsabile della Protezione civile comunale Giovanni D’Alessandro aggiungendo che i volontari sono stati “in strada, a risolvere i problemi”. “Sapevamo di poter vincere la sfida del G7 Sviluppo perché sapevamo chi avremmo avuto al nostro fianco”, ha aggiunto il sindaco rivolgendosi ai volontari. “Dopo il G7 ho ricevuto complimenti e congratulazioni per la bellezza della città e per l'organizzazione, che è stata perfetta. Il successo della città, che rimarrà nella storia, lo abbiamo ottenuto grazie a tutti coloro che sono stati sul pezzo. Avete dimostrato di tenere al territorio”, ha concluso Masci che ha fatto riferimento al “grande segnale di unità dell’Abruzzo, visto che l’intera regione si è impegnata per il G7, sul fronte della Protezione civile. Il sì dell’Agenzia regionale è stato immediato, quando ho chiesto il supporto”.

“Il cuore dei volontari è grande”, ha commentato Pignoli, “senza di voi saremmo persi. Non è facile essere volontari, si mettono da parte la famiglia e gli hobby: lo so bene, avendo trascorso 15 anni in Croce Rossa. Lancio un appello, nella speranza che le vostre associazioni inglobino quanti più volontari possibile. Stiamo vedendo in Spagna, in questi giorni, l’importanza del vostro ruolo”, ha concluso l’assessore annunciando che “presto partirà un progetto di informazione nelle scuole sulla prevenzione”. Ha parlato di “grande risultato” ottenuto in occasione del G7 anche Giampiero Antonetti, della Protezione civile regionale. “Avete risposto in tanti e dimostrato che siete in grado di fare e di fare bene”, ha proseguito.

“Il G7 non era evento di protezione civile ma siete stati di aiuto ai disabili e alla popolazione, che avete rassicurato. Siete un esempio per i più giovani perché ci sarà sempre più bisogno di voi, anche per gli eventi climatici. E proprio grazie a voi riusciamo a raggiungere la popolazione”, ha fatto notare Longo.

Ecco le 52 associazioni (alcune hanno più sezioni) che hanno ricevuto il riconoscimento dal Comune:

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI PESCARA

VOLONTARI SENZA FRONTIERE ODV

NUCLEO VOLONTARIO E PROTEZIONE CIVILE A.E.F.I.

ASS. NAZ. CARABINIERI PESCARA - PROTEZIONE CIVILE

PROTEZIONE CIVILE INFINITY PESCARA

ASSOCIAZIONE VALPESCARA PROTEZIONE CIVILE

MODAVI PESCARA

MODAVI SPOLTORE

A.N.C. NUCLEO PROTEZIONE CIVILE CHIETI

NOVPC TAGLIACOZZO

ASS. MADONNA DELL'ASSUNTA ODV CASALBORDINO

GIM - INTERCOMUNALE MAIELLA

G.C.V.P.C. FRANCAVILLA AL MARE

GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNITA' MONTANA SIRENTINA

P.I.V.E.C. L'AQUILA

P.I.V.E.C. DISTACCAMENTO CASTEL DI SANGRO

P.I.V.E.C. DISTACCAMENTO TORNIMPARTE

P.I.V.E.C. DISTACCAMENTO FARINDOLA

P.I.V.E.C. DISTACCAMENTO VALLE DEL GIOVENCO

P.I.V.E.C. NOVA-CSA

P.C. ARCOBALENO

PROTEZIONE CIVILE CEPAGATTI "TORRE ALEX"

A.P.C. GIUSTINO ROMANO

G.C.V. PROT. CIV. AVEZZANO

G.V.P.C. GIULIANOVA

G.C.P.C. PENNE "JONNY DAMIANI"

PROTEZIONE CIVILE ALTO SANGRO

V.P.C. GRAN SASSO D'ITALIA

VPC GRAN SASSO D'ITALIA-SEZ. TERAMO

VPC GRAN SASSO D'ITALIA-SEZ.MOSCIANO SANT'ANGELO

VPC GRAN SASSO D'ITALIA-SEZ. NOTARESCO

VPC GRAN SASSO D'ITALIA-SEZ. BELLANTE

ASS. NAZ. POLIZIA DI STATO ODV GRUPPO PESCARA

VPC GRAN SASSO D'ITALIA-SEZ. VALFINO

C.N.A.B. ORTONA

G.C.V.P.C. PRATOLA PELIGNA

PROTEZIONE CIVILE MONTI DELLA LAGA

PROTEZIONE CIVILE MONTI DELLA LAGA - CAMPLI

NUCLEO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SAN GIOVANNI TEATINO

ANVVFC VAL VIBRATA-SANT'OMERO ODV/ETS

G.C.V.P.C. SULMONA

A.N.A. SEZIONE ABRUZZI

A.N.A. SEZIONE SULMONA

A.N.A. SEZIONE LANCIANO "GRUPPO MAURIZIO ROSATO"

A.N.A. SEZIONE ATESSA "R. SPAVENTA"

A.N.A. SEZIONE PENNE

PRO LOCO COPPITO

G.C.V.P.C. CAMPO DI GIOVE

PROTEZIONE CIVILE MAIELLA MORRONE

AQUILE DEL PARCO PROTEZIONE CIVILE

RADIO CLUB CHIETI

PRO CIV ARCI VAL PESCARA

MODAVI PIANELLA

P.C. MORRO D'ORO

MISERICORDIA ALANNO-SCAFA

P.C. NOCCIANO AVIS