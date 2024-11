Di Marco sull'aeroporto: "Vanno auditi i vertici Saga in Commissione Infrastrutture"

"In merito alla perdita di 29.000 passeggeri rilevata dai dati Assaeroporti, chiederemo l'audizione dei vertici di Saga o chi per essi, visto che il Cda della società di gestione dello Scalo abruzzese è scaduto da giugno e l'esecutivo regionale, nella Commissione consiliare Infrastrutture e Trasporti. Ora più che mai, alla vigilia del rinnovo della governance, è indispensabile capire cosa non funziona e quali strategie la Regione ha intenzione sulle iniziative per incrementare importanza e utenza dell'aeroporto. La perdita consolidata di passeggeri, già in trend dallo scorso anno e prevista anche per gli anni venturi, è una cosa gravissima, anche perché afferma l'inefficacia delle strategie di gestione adottate in Abruzzo, visto che altrove e negli aeroporti vicini i numeri raccontano tutta un'altra storia". Lo annuncia il consigliere Antonio Di Marco, vicepresidente della Commissione Infrastrutture.

"Dai dati citati nei giorni scorsi anche dall'onorevole D'Alfonso, affiora un salasso costante, in controtendenza con la media nazionale che vede tutti gli aeroporti crescere dell'11,5% – ribadisce Di Marco – Delle due l'una: o non funziona la costosa campagna di promozione turistica voluta dal Governo regionale, oppure non funziona la strategia di gestione dello scalo, forse perché il centrodestra ha pensato più alle poltrone che alla competenza di chi le occupa. Con i colleghi di opposizione veglieremo sugli obiettivi sullo Scalo, partendo dai dati e dal trend negativo rilevato, chiedendo che il nuovo Cda venga rinnovato guardando prima alla competenza e in seconda istanza alla gestione del potere".