Rimborso libri di testo a Montesilvano, aperte le domande sul sito del Comune

Il Comune di Montesilvano ha aperto le domande per il rimborso dei libri di testo per l’anno scolastico 2024/2025. L'iniziativa, finanziata con fondi statali, è destinata alle famiglie con un indicatore Isee non superiore a 15.493,71 €.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

- Appartenenza dello studente a nucleo familiare con reddito derivante dall’applicazione del valore Isee pari o inferiore a 15.493,71 € (il reddito Isee di valore superiore è causa di esclusione dal beneficio)

- Residenza nel Comune di Montesilvano

- Spesa massima rimborsabile pari al costo dei soli libri di testo obbligatori per la classe e sezione frequentata dall’alunno nell’anno scolastico 2024/2025 esclusi atlanti, vocabolari, testi consigliati e materiale didattico e di cancelleria

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Consegnare la richiesta all’Ufficio Protocollo del Comune di Montesilvano in piazza Diaz, o recapitarla mediante servizio postale o posta elettronica certificata. Le domande dovranno essere presentate utilizzando il servizio online, https://www.comune.montesilvano.pe.it/Servizi/Richiesta-di-rimborso-libri-di-testo oppure all’Ufficio Protocollo del Comune, tramite posta o Pec, entro il 20 dicembre 2024 utilizzando l'apposito modello rinvenibile sul sito del comune di Montesilvano.