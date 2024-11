Accordo con il Flag, i pescatori possono usufruire dei magazzini in affitto

"Abbiamo autorizzato il Flag di Pescara a concedere ai pescatori in base all'articolo 45 bis del codice della navigazione per chi ha licenza di pesca di poter usufruire dei magazzini in affitto". Così Riccardo Padovano (foto) in qualità di componente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale di Ancona. Poi Padovano aggiunge:

"La sinergia che si è messa in piedi fra il Flag di Pescara, l'associazione degli armatori di Pescara, della Capitaneria di Porto di Pescara e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale di Ancona di cui sono componente ha permesso di arrivare alla felice conclusione del progetto, portando ad uno snellimento burocratico per quel che riguarda i magazzini da consegnare ai pescatori ed è stata fatta infatti un'unica concessione che ha consentito ai trenta pescatori fruitori dei detti magazzini, in quanto in possesso della licenza di pesca, avendo un solo interlocutore tra l'Autorità Portuale e chi amministra il titolo concessorio e inoltre abbiamo anche fatto la prima concessione dei magazzini del porto di Pescara, dando un segnale importante andando incontro alle esigenze dei pescatori. Sono orgoglioso, come Autorità Portuale, di aver contributo al raggiungimento di un risultato sicuramente importante per la categoria dei pescatori e della marineria pescarese in generale".

Claudio Lattanzio, presidente del Flag Pescarese, sottolinea l'importanza del risultato raggiunto: