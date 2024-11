Patrick Zaki cittadino onorario di Pescara e Chieti: la consegna al Fla [FOTO]

In rappresentanza di tutti i consiglieri comunali, Michela Di Stefano (nelle vesti di vicepresidente del consiglio comunale) e Paolo Sola, primo firmatario di una mozione approvata all’unanimità nella scorsa consiliatura, hanno consegnato ieri la cittadinanza onoraria di Pescara a Patrick Zaki, arrivato al teatro Massimo per partecipare al Fla - Festival di libri e altre cose.

L’incontro con lo studente egiziano ha visto anche l’invito a Chieti per un evento sui diritti umani con la pergamena simbolica che attesta il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune teatino conferita allo stesso Zaki il 20 gennaio 2021 da un consiglio comunale unanime. La consegna si è svolta attraverso il promotore dell’iniziativa per quanto riguarda l’assise di Chieti, ossia il consigliere Paride Paci. Questa la sua dichiarazione:

“Sono onorato ed emozionato di dare a Patrick Zaki la cittadinanza onoraria del nostro Comune, riconosciutagli da un consiglio comunale unanime due anni fa. Questa testimonianza della comunità è un buon segno: dice che nessuno può calpestare la dignità, i diritti umani di cui ognuno di noi è titolare e portatore e la democrazia. Questa pergamena, Patrick, valga come invito a Chieti, per un ritiro ufficiale davanti alla città e per un evento in cui parlare di questi temi che sono cari a tutti e prioritari per chi è istituzione in un paese democratico. A presto!”.