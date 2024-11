Digimuse Enter: due giorni di incontri con i partner europei al Museo delle Genti

Due giornate di lavori per elaborare un programma comune: si svolgeranno lunedì 11 e martedì 12 novembre gli incontri con i partner europei organizzati dalla Fondazione Genti d'Abruzzo nell'ambito del progetto Digimuse Enter, che amplia e potenzia il risultato ottenuto con l’Erasmus+ Digimuse, concluso a fine 2023. L'evento sarà ospitato nella sala Favetta del Museo delle Genti d'Abruzzo.

Oltre all'istituzione pescarese, capofila del progetto, parteciperanno agli incontri i rappresentanti di Epic, la Piattaforma europea per la coesione internazionale, associazione nata in Italia nel 2020; il District Cultural Center (Islanda) che gestisce 7 musei con le rispettive collezioni e 4 sedi espositive; IHF asbl (Belgio) centro di istruzione e formazione, fondato a Bruxelles nel 2003; Internet Web Solutions (Spagna) fornitore leader di servizi di tecnologie dell’informazione (IT) e di ingegneria, con sede a Malaga; Steni Community Council (Cipro): il Villaggio Steni ospita un museo altamente rappresentativo della vita rurale a Cipro dal 1800 al 1945; Stichting Schoenenkwartier (Olanda) museo che fa rivivere il ricco passato dell’industria calzaturiera e della pelletteria; infine il Museum of Cetinska Krajina (Croatia) attivo dal 1956, suddiviso in 9 dipartimenti con 24 collezioni.

Un grande momento di confronto per strutturare insieme un percorso che porti alla realizzazione di soluzioni di promozione e di gestione dei piccoli musei, mettendo a fattor comune soluzioni digitali che ne implementino la diffusione e la conoscenza. Una rete culturale che approfondisca la conoscenza dei territori, ne faccia conoscere la cultura e le radici, aprendo attraverso il virtuale le porte al reale. Senza trascurare l'aspetto importante della condivisione e del confronto che produrrà un arricchimento sia del network complessivo che delle singole istituzioni. Per il lavoro che la Fondazione Genti d'Abruzzo ha coordinato fino ad oggi con il primo progetto è già arrivato un primo riconoscimento: la direttrice Letizia Lizza parteciperà il 25-26 e 27 novembre ad un seminario transnazionale organizzato dall' Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp con l'intervento sul tema: "Digimuse Education in small museums: digital solutions for a renewed accessibility”. Si tratta di un incontro nel corso del quale verranno presentate buone pratiche Erasmus+ che abbiano sviluppato connessioni fra la priorità della trasformazione digitale e le altre priorità del programma, quali quella dell’inclusione: per gli organizzatori Digimuse rappresenta "un esempio molto interessante in tal senso, in quanto promuove l’inclusione sociale attraverso la digitalizzazione dei piccoli musei".

"E' il riconoscimento per il nostro impegno che si è sviluppato in un momento particolarmente complesso per i piccoli musei - sottolinea Letizia Lizza - come è stato quello della ripresa post emergenza sanitaria. Un lavoro che 'non si vede' ma che diventa supporto per tutte le attività di conservazione e di diffusione in cui la Fondazione è costantemente impegnata".

"I progetti europei rappresentano una ricchezza per lo sviluppo del territorio, sia dal punto di vista culturale che economico - afferma il presidente della Fondazione Genti d'Abruzzo, Emilio Della Cagna - ed è per noi un orgoglio essere riusciti ad intercettare fondi che valorizzano un progetto che non è un evento occasionale, ma un percorso di qualità utile a far emergere la bellezza delle risorse locali. Ed è per la Fondazione motivo di orgoglio potersi avvalere di professionalità che, nel campo della partecipazione ai bandi europei, hanno potuto offrire supporto anche alla pubblica amministrazione".