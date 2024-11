Giornata dei prematuri, il Comune dona un anno di musicoterapia ai neonati ricoverati in ospedale

In occasione della giornata mondiale dei prematuri, che si celebra il 17 novembre, il Comune di Pescara affianca la Asl, con l'Unità Operativa Complessa Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, guidata da Susanna Di Valerio, e l'associazione l'Abbraccio dei prematuri, presieduta da Luisa Di Nicola. "Domenica la torre civica e il ponte Flaiano saranno illuminati di lilla, il colore dell'associazione che supporta le famiglie dei prematuri", dice l'assessore comunale all'Associazionismo sociale Massimiliano Pignoli. "Sarà celebrata una messa e poi si svolgerà un pranzo solidale, a Città Sant'Angelo, che sarà seguito da una tombolata di beneficenza con regali per i bambini presenti", ha spiegato sottolineando quanto sia importante il ruolo dell'associazione l'Abbraccio dei prematuri, presente da 12 anni in ospedale. "Inoltre", ha concluso Pignoli, "il Comune donerà un anno di musicoterapia ai piccoli neonati del reparto, sostenendo le spese".

"La nostra attività, effettuata da volontarie", dice Di Nicola, "è finalizzata ad offrire vicinanza alle mamme, e puntiamo alla umanizzazione delle cure, per rendere l'ospedale sempre più 'umano'. Lo abbiamo fatto investendo sulla strumentazione per riprodurre la voce delle mamme, da far ascoltare ai prematuri, e acquistando un pianoforte, per garantire a genitori e bambini i benefici della musicoterapia". "La giornata mondiale", fa notare Di Valerio, "serve a sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sui temi che riguardano i prematuri. Negli ultimi dieci anni sono stati fatti passi da giganti: il 6% dei bambini nasce prematuro ed è fondamentale seguirli nel tempo e lavorare per l'umanizzazione delle cure, in modo da migliorare sempre di più l'assistenza". Oggi è un giorno speciale per la Asl perché l'associazione Agbe, ha annunciato Di Valerio, "ci ha donato le chiavi di un appartamento, destinato ad accogliere le famiglie dei prematuri". Per partecipare alla cena di domenica e per avere informazioni si può contattare il numero 338/5065548.