Riccardo Padovano nuovo presidente del Gal Pesca Abruzzo

"Ieri presso la sede del Gal Abruzo all'unanimità sono stato eletto presidente del Gal Pesca Abruzzo. Un'elezione che mi onora e che allo stesso tempo mi responsabilizza". Lo annuncia il neo presidente del Gal Pesca Abruzzo, Riccardo Padovano, che illustra gli obiettivi del nuovo consiglio.

"Il primo obiettivo è quello di mettere in sinergia le quattro marinerie abruzzesi, ovvero Vasto, Ortona, Pescara e Giulianova, e fare in modo che la valorizzazione del prodotto ittico locale possa essere una priorità nell'ambito della valorizzazione della cucina abruzzese. Così facendo si valorizzerebbero le tipicità della nostra regione, i prodotti tipici del nostro mare e allo stesso tempo delle professionalità del mare e dunque la figura del pescatore e delle altre figure che girano intorno all'attività della pesca. Oggi siamo riusciti a riunire nel Gal Pesca Abruzzo i tre Flag che c'erano in passato per lavorare ancora più in sinergia anche con le associazioni di categoria. In questo primo triennio sono certo di poter fare un buon lavoro colloquiando anche con i Gal di Marche e Molise.

Ma aggiungo - spiega Padovano - che nella nostra programmazione è previsto anche lo sviluppo di quelle attività legate alla pesca e lo faremo lavorando con tutto il nuovo consiglio direttivo che ringrazio per la fiducia accordatami. Da subito poi incontreremo le istituzioni locali, la Direzione Marittima e le Capitanerie di Porto interessate. Dal prodotto pescato locale si dovrà poi arrivare all'organizzazione di meeting e convegni affinché si riesca a promuovere nel modo migliore il nostro pescato. E questo lo si può fare attivando una grande collaborazione con la grande distribuzione e con il mondo della ristorazione. Ma abbiamo anche altre priorità come quella di visitare le varie marinerie partendo dai confini con Marche e Molise e attraversando poi tutta la nostra regione. La filiera locale non è solo quella a strascico, ma anche quella del pesce azzurro, delle vongole, della pesca delle cozze. I miei primi atti da presidente del Gal Pesca Abruzzo saranno quelli di visitare la Capitaneria di Porto di Pescara e in Regione l'assessore alla Pesca Emanuele Imprudente che ringrazio per la fiducia accordata al Gal Pesca Abruzzo. Ci metteremo subito al lavoro per essere al fianco del mondo delle pesca e della sua filiera".

Questo il nuovo consiglio direttivo del Gal Pesca Abruzzo:

Riccardo Padovano Presidente

Raffaele Cavallo vicepresidente

Valentino Ferrante vicepresidente

Consiglieri:

Nino Bertoni

Flavio Ciarroni

Vincenzo Staffilano

Giovanni Di Mattia

Vincenzino Crescenzi

Claudio Lattanzio

Gianni Taucci

Maurizio Di Pietro

Pietro Giorgio Tiscar

Daniele Erasmo