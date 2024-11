Al via la demolizione della Mazzini con la consegna delle chiavi all'impresa

Prendono il via i lavori di efficientamento energetico della scuola media Giuseppe Mazzini, in viale Regina Margherita n. 92, che - come noto - verrà demolita e ricostruita con un intervento del Comune di Pescara da ben 6 milioni di euro. Nella mattinata di domani, lunedì 18 novembre, ci sarà la consegna delle chiavi all'impresa da parte del sindaco Carlo Masci e dell'assessore alla Pubblica istruzione e all'Edilizia scolastica, Valeria Toppetti, alla presenza della dirigente scolastica Elena Marullo.

L'appuntamento è davanti alla Mazzini alle ore 11:30. Dunque, a quanto pare, con un mese e mezzo di ritardo stavolta ci siamo: l'assessore Toppetti aveva infatti annunciato che gli interventi sarebbero partiti entro il primo ottobre. Ma, come si dice in questi casi, meglio tardi che mai.