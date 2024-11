Sinistra Italiana su Tar elezioni: "Seguiamo con attenzione la vicenda"

“Seguiamo con attenzione l’evoluzione del ricorso sulle amministrative di Pescara. La verifica su schede e sezioni disposta dal Tar, che di fatto dovrà essere svolta dalla Prefettura prima dell’udienza che dovrà decidere sull’eventuale accoglimento del ricorso di annullamento delle elezioni di giugno, consentirà di fare chiarezza sulle operazioni. Nel frattempo, continuiamo le nostre battaglie politiche contro un’amministrazione di centrodestra che anche in questo mandato mostra una visione localistica e senza una progettualità adeguata alla grande sfida della Nuova Pescara, disattenta ai bisogni sociali, veri, della città”.

E' quanto afferma in una nota Daniele Licheri (foto), segretario regionale di Sinistra Italiana. Intanto nella mattinata di domani, lunedì 18 novembre, alle ore 10:45 nella sala Aternum del Comune di Pescara si svolgerà una conferenza stampa del consigliere comunale Carlo Costantini, ex candidato sindaco per il centrosinistra, con le sue valutazioni sull'ordinanza del Tar relativa alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno scorsi.