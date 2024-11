Iniziano le operazioni di abbattimento dell'ex cementificio

Lunedì 18 novembre alle ore 11, in via Raiale, all’interno del complesso dell’ex cementificio, si terrà una cnferenza stampa per annunciare l’inizio ufficiale dei lavori di demolizione dei manufatti in cemento armato della struttura.

All’incontro con i giornalisti saranno presenti il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il sindaco Carlo Masci, l’ex assessore all’Urbanistica Isabella Del Trecco, i proprietari del complesso Calbit con Aniello Caturano e il dirigente Salvatore De Lucia, lo Studio MetaLab di Giovanni Marchionne che ha realizzato la progettazione e curerà anche la direzione dei lavori, e l’impresa che effettuerà l’intervento, l’Ati Demolizione Rapino-Tim Recuperi.

Al termine, verrà dato il primo colpo di benna che di fatto rappresenterà l’inizio ufficiale dei lavori di abbattimento dell’intero ex cementificio.