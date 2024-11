La pescarese Alessandra Relmi (Confimi Industria) audita dalla Commissione dâ€™inchiesta sul femminicidio

Lunedì 18 novembre la pescarese Alessandra Relmi (foto), direttrice di Confimi Industria Abruzzo, verrà audita a Roma dalla Commissione d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. L'appuntamento è in programma alle ore 18.30; prima di lei toccherà a Valentina Belvisi, orfana di femminicidio e ambasciatrice dell’associazione Edela, in videoconferenza (ore 17), e alla presidente dell’Associazione Telefono Donna Italia, Stefania Bartoccetti (ore 17.45). Infine alle ore 19.15 ci sarà l'audizione del questore di Treviso, Alessandra Simone.

Mercoledì 20 si riprenderà alle ore 8.30 con i rappresentanti di Fastweb SpA, per poi concludere giovedì 21 sempre alle ore 8.30 con Stefano Lucchini e Giovanna Boggio Robutti, rispettivamente presidente e direttore Generale della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF). Tutte le audizioni verranno trasmesse in diretta webtv.