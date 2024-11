"365 giorni no alla violenza sulle donne", Angrisano incontra gli studenti del Galilei

Continuano gli appuntamenti di sensibilizzazione della popolazione nell'ambito della rassegna "#365 giorni no alla violenza sulle donne" che ha preso il via l'8 novembre e proseguirà fino a marzo dell'anno prossimo su iniziativa dell'assessorato alle politiche sociali e per la famiglia, guidato da Adelchi Sulpizio.

Lunedì 25 novembre è prevista una concentrazione di eventi, da mattina a sera, ma prima di allora sono in programma alcuni incontri di rilievo, con il coinvolgimento delle scuole, come quello di giovedì 21 novembre, alle ore 10 nell'Auditorium Flaiano, dove gli studenti del liceo scientifico Galilei ascolteranno il presidente del tribunale per i minorenni dell'Aquila, Cecilia Angrisano.

"Ragazzi on line e violenza di genere: quali implicazioni penali?": sarà questo il tema, molto attuale, della mattinata. Stamani, invece, al centro di accoglienza Sai LaPe Dream di via Stradonetto è stata inaugurata una mostra permanente a cura degli studenti del Liceo Mibe, in collaborazione con la Fondazione Caritas Onuls. Nel pomeriggio, alle 17, al centro sociale per anziani di via Nazionale adriatica Nord 486, invece, si potranno ascoltare le testimonianze di orfani di femminicidio.

Tra i prossimi appuntamenti serali, quello di giovedì all'Auditorium Flaiano, alle 20.30, "Quello che le donne non dicono", una rappresentazione teatrale a cura di Officina culturale "La torre di Babele" che vedrà la partecipazione di Eva Grimaldi (ingresso gratuito). Il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sul palco del cinema teatro Massimo, saliranno alle 21 Marco Bocci, Rosanna Casale e Grazia Di Michele, che diventeranno per un sera testimonial della campagna del Comune di Pescara. La prenotazione, a ingresso gratuito, è possibile su Eventbrite.it (https://365giornino.eventbrite.it).