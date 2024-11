Incendio di un ascensore, paura in via Caduti per Servizi [FOTO]

Nelle prime ore di questa mattina due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Pescara sono intervenute in via Caduti per Servizio per un ascensore che stava bruciando. I fumi scaturiti dal violento rogo della cabina, che in quel momento era posizionata al piano terra di un palazzo di 5 piani, hanno invaso i piani superiori con la conseguente necessità di far evacuare temporaneamente gli abitanti dell'edificio.

Al termine delle operazioni di spegnimento delle fiamme, i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a effettuare gli accertamenti di competenza per risalire alla cause dell'incendio, che attualmente ancora non sono state individuate. Sul posto due automezzi del Comando di Pescara e il funzionario di servizio.