Festa del vino a Castrum Petrae: si rinnova la tradizione a San Valentino

Il centro storico di San Valentino in Abruzzo Citeriore si prepara ad accogliere l’edizione 2024 della “Festa del vino a Castrum Petrae”, evento ormai storico nel panorama abruzzese delle ricorrenze autunnali in onore di Bacco. Sabato 23 (dalle 18 alle 2) e domenica 24 novembre (dalle 12 alle 22), nelle cantine disseminate lungo le “rue” del borgo antico, si potranno assaggiare piatti tipici della tradizione abruzzese: polenta, zuppa di lenticchie, pallotte cacio e ove, castagne, zuppa di ceci, salsicce, porchetta, pizze fritte, il tutto accompagnato da fiumi di vino rosso Montepulciano.

Saranno 8 i punti cibo disseminati lungo un percorso enogastronomico che attraversa tutto il paese, da piazza Duomo, al Castello, passando per via Donati, fino al Museo dei Fossili e delle Ambre. Cibo, vino, ma anche tanta musica e animazione. La festa, che quest’anno taglia lo storico traguardo dei 25 anni, propone per la serata di sabato, un dj set proprio in piazza Duomo, nel cuore del centro storico. Domenica 24, invece, si inizia alle 12 con il mercatino dell’artigianato locale e il pranzo nei tanti punti cibo disseminati nel borgo.

Poi ancora, musica tradizionale itinerante e nel pomeriggio, l’iniziativa di Legambiente Maiella, con un maxi gioco dedicato ai più piccoli, sempre in piazza Duomo. Nei giorni della festa, inoltre, sarà possibile visitare il Museo dei Fossili e delle Ambre, e proprio nel cortile interno del museo, degustare dolci tipici e l’immancabile vin brulé preparato al momento. La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e associazioni locali.