Maltempo, il Comune chiude la Pineta Dannunziana e i parchi

A causa del forte vento e tenuto conto delle previsioni meteo, il Comune di Pescara ha chiuso stamani i parchi e la pineta dannunziana, per prevenire eventuali danni. "In queste ore", annuncia l'assessore Cristian Orta, "sarà effettuata una ricognizione all'interno delle aree verdi, essendo stato registrato il cedimento di alcuni alberi e rami, ma non ci sono state conseguenze per cose e persone".

Problemi anche a Farindola, dove il sindaco Luca Labricciosa informa che la notte scorsa e per tutta la giornata di oggi (22 novembre) il territorio comunale è stato colpito da fortissime raffiche di vento che hanno causato danni significativi in tutto il territorio comunale. Danni riportati: alberi abbattuti in varie zone del comune, danni a strutture pubbliche e private, inclusi tetti e facciate di edifici, interruzioni della fornitura elettrica, che ad ora non è stata ancora ripristinata, divelto l’impianto fotovoltaico del Campo sportivo, con l’abbattimento di una torre faro del suddetto impianto, e e danneggiate diverse auto sulle quali si sono abbattuti alberi o pezzi di tegole.

Le squadre di emergenza comunali si sono adoperate tutto il giorno e sono ancora a lavoro per rimuovere gli alberi caduti e ripristinare la viabilità. Tecnici specializzati delle aziende incaricate dell’erogazione dei servizi stanno lavorando per ripristinare la fornitura elettrica e telefonica nelle zone colpite. È stato infine attivato il Coc. Labricciosa invita tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a segnalare eventuali situazioni di pericolo e tutti i danni per la ricognizione puntuale, in quanto è intenzione dell’amministrazione comunale chiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale.