Pubblicità in tema ambientale: abbattimento alberi. Mozione di Barba

A seguire la mozione presentata dalla consigliera comunale Simona Barba (foto) di Avs-Radici In Comune sul tema “Pubblicità ambientale: abbattimento alberi”. La Convenzione di Aarhus sancisce che chiunque può accedere alle informazioni sull'ambiente: questo vuol dire che qualsiasi persona, fisica o giuridica, ha il diritto di chiedere e ottenere un'informazione senza bisogno di dimostrare uno specifico interesse o una specifica ragione in relazione alla propria richiesta", afferma Barba.

“Il patrimonio arboreo - aggiunge - è bene pubblico, importante infrastruttura ambientale per la vivibilità in città. L'amministrazione ha in corso un piano di monitoraggio annuale delle alberature che viene elaborato anche in piani di abbattimento”. Inoltre “tali piani di abbattimento vengono redatti su relazioni consegnate diversi mesi prima, anche oltre 6-10 mesi”.

Tuttavia “in Europa si da pubblicità e informazione nelle vicinanze dell'albero inserito in liste di abbattimento almeno 60 giorni prima". Pertanto il consiglio comunale "impegna il sindaco e la giunta di fare in modo che si dia conoscenza alla cittadinanza dell'intenzione di abbattimento dell'albero, tramite appositi avvisi posizionati nelle vicinanze dell'albero attenzionato, dove sia recata l'informazione dell'inserimento dello stesso albero in un piano di abbattimento e della sua motivazione, previa predisposizione e/o adeguamento degli strumenti regolamentari”, conclude Barba.