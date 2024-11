Premio Borsellino, flash mob di 500 studenti contro la violenza sulle donne

Dal 25 al 30 novembre si celebra in tutto il mondo la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” istituita dall’assemblea generale dell’Onu nel 1999. In questi giorni, i governi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni, e le associazioni di vario genere sono invitate dall’Onu ad organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani.

Il “Premio Borsellino tutto l’anno” come di consueto chiede le proprie attività annuali organizzando la “Settimana contro la violenza sulle donne” che avrà questo programma per quanto riguarda la nostra città: lunedì 25 novembre flash mob di 500 studenti in corso Umberto I dalle ore 11 alle ore 12. Intervengono Lorenzo Sospiri, presidente del consiglio regionale, Carlo Masci, sindaco di Pescara, e Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione Pescarabruzzo.