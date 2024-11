Sciopero dei trasporti venerdì 29 novembre: tutto ciò che c'è da sapere

Tua informa che le Segreterie Regionali FILT CGIL e Uiltrasporti hanno aderito allo sciopero generale, per tutti i settori pubblici e privati, proclamato per la giornata di venerdì 29 novembre dalle Confederazioni Nazionali CGIL e UIL. L’adesione allo sciopero per l’intera giornata prevede il rispetto delle fasce di garanzia come da L.146/90 e successive modificazioni. Pertanto, l’astensione dal lavoro sarà gestita con le seguenti modalità:

Trasporto Urbano

Addetti di esercizio (Autobus, tram, metropolitane, ecc..): intera prestazione giornaliera nel rispetto delle fasce di garanzia (5:30-8:30 e 13:00-16:00)

Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività accessorie di manutenzione, ecc.): intera prestazione con la medesima articolazione degli addetti di esercizio relativamente al rispetto delle fasce di garanzia (5:30-8:30 e 13:00-16:00). Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: intero turno.

Trasporto Extraurbano

Addetti di esercizio (autobus e ferrovie concesse): intero turno nel rispetto delle fasce di garanzia (5:30-8:30 e 13:00-16:00)

Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività accessorie di manutenzione, ecc..): intera prestazione con la medesima articolazione degli addetti di esercizio relativamente al rispetto delle fasce di garanzia (5:30-8:30 e 13:00-16:00). Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: intero turno. Inoltre, a causa delle modalità dell’astensione lavorativa, la ripresa del servizio immediatamente dopo lo sciopero potrebbe non essere assicurata.

Per maggiori dettagli sulle motivazioni dello sciopero e per consultare le percentuali di adesione degli scioperi precedenti, si può consultare il sito aziendale www.tuabruzzo.it alla pagina “Comunicazioni in evidenza”.