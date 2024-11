25 novembre: a Sant'Antonio una messa per ricordare le vittime di femminicidio

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, oggi alle ore 18, nella parrocchia Sant'Antonio di Padova, sarà celebrata una messa in suffragio delle donne vittime di femminicidio in Abruzzo. L’iniziativa è promossa dall’associazione "ProVita & Famiglia", rappresentata in Abruzzo da Carola Profeta, in collaborazione con l’associazione "FaViVa". L’evento vuole rappresentare un momento di raccoglimento, preghiera e riflessione, invitando la comunità a rendere omaggio alle vittime e a sostenere i loro familiari, spesso lasciati soli nel loro dolore. Carola Profeta, referente di "ProVita & Famiglia" in Abruzzo, ha così dichiarato:

"In questa giornata così importante, ho scelto di non organizzare i tradizionali eventi di dibattito, che pur significativi, rischiano di risultare ormai ripetitivi. La mia priorità, come sempre, è il contrasto alla violenza di genere, attraverso l’educazione e la sensibilizzazione. Negli anni abbiamo proposto progetti scolastici per educare i giovani all’intelligenza emotiva, per insegnare loro a riconoscere e gestire le proprie emozioni al fine di prevenire la violenza in ogni sua forma. Tuttavia, questi progetti, purtroppo, non hanno ricevuto la considerazione che meritavano. Quest’anno, dunque, abbiamo deciso di dedicare questa giornata alla preghiera, al silenzio e alla celebrazione di una Santa Messa, per onorare la memoria delle vittime del nostro territorio e sostenere i loro familiari, che spesso vengono dimenticati. Spero di vedere una partecipazione numerosa: preghiamo per queste donne, per le loro famiglie e per un futuro senza violenza".

All’evento sono state invitate le famiglie delle vittime, insieme alle principali figure istituzionali del territorio, tra cui la giunta del Comune di Pescara, il sindaco di Pescara, il sindaco di Montesilvano, il presidente della Provincia di Pescara e il presidente del consiglio regionale. La cittadinanza è invitata a partecipare per unirsi in questo momento di raccoglimento e solidarietà. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione "ProVita & Famiglia" all'indirizzo e-mail info@provitaefamiglia.it.