Il Lunedì del Delfino

Archiviato senza troppi patemi d’animo il recupero con il Milan Futuro, stasera per il Delfino un appuntamento potenzialmente insidioso, come può esserlo solo un derby. Il Pineto, come ha sempre dimostrato fin dalla scorsa stagione, nella consapevolezza di non avere assolutamente nulla da perdere, di certo darà filo da torcere alla truppa biancazzurra, ma se l’anno scorso si era capito dopo qualche settimana che l’unico obiettivo sarebbero stati gli inutili play off, stavolta non si potrà prescindere dalla vittoria. Dietro, Ternana e anche Virtus Entella non molleranno, forse, fino all’ultimo, quindi l’aspetto psicologico di tenerle a debita distanza risulterà fondamentale.

Il Pescara non è una squadra solida e quasi perfetta in ogni reparto come può esserlo la Ternana, tant’è vero che fin dalla prima partita, proprio quella vinta a sorpresa in casa degli umbri, Silvio Baldini ha iniziato a parlare di “magia”, una parola che ormai è di uso quotidiano nelle discussioni fra tifosi e che, fin qui, ha fatto la differenza, compensando il gap tecnico con i neroverdi, dati per favoriti ad inizio stagione. Il celebrato economista neozelandese David John Teece, per meglio definire l’attuale situazione favorevole al Delfino, avrebbe sicuramente etichettato il Mister come un più che abile maestro di strategia, che egli considerava più un’arte che una scienza, giacché a seconda del problema bisogna trovare la debita soluzione. Restando quindi nell’ambito dei paragoni con i professionisti dell’economia mondiale, potremmo addirittura scomodare William F. Glueck, che avrebbe potuto portare ad esempio il nostro allenatore per spiegare ai suoi interlocutori la teoria da egli postulata circa l’utilizzo di strategie indirizzate al raggiungimento di un determinato traguardo: “un piano integrato, unificato e ampio avente lo scopo di assicurare che gli obiettivi fondamentali alla finalizzazione di un’impresa, siano raggiunti”.

Insomma, che Baldini sia un artista, uno stratega, un semplice sognatore o tutte queste cose messe insieme, poco importa, ai tifosi basta e avanza vederlo proiettato insieme a tutta la Rosa nel voler mettere la parola fine a questi tanti anni di anonimato e brutte figure, indegne del cuore pulsante biancazzurro. Con l’approssimarsi della brutta stagione e di campi più pesanti, il gioco del Pescara, fatto di rapidi scambi e prodigiosi recuperi (a proposito pare che le statistiche indichino il primato addirittura stagionale europeo per questa specifica peculiarità), potrebbe forse entrare in difficoltà, anche per l’ormai nota carenza di un bomber abile a risolvere certe partite, per cui di magia ce ne vorrà ancora parecchia, speriamo bene.

Dopo il derby odierno il prossimo incontro vedrà Merola e compagni confrontarsi con un’altra trasferta umbra, stavolta contro il Gubbio, sabato 30 novembre a partire dalle ore 17:30.