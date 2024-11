Istituto Acerbo e Fidapa Pescara insieme contro la violenza

Tre classi terze dell’istituto Acerbo di Pescara hanno partecipato stamattina con un flash mob ad una manifestazione in occasione del 25 novembre giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con la FIDAPA sezione di Pescara.

La FIDAPA è un’associazione internazionale di donne imprenditrici, professioniste e artiste e ha come scopo ed obiettivo la salvaguardia delle donne in tutti i campi: sociale, familiare e professionale. Uno dei principali obiettivi della FIDAPA di Pescara è sensibilizzare e diffondere la cultura del rispetto verso le storie dele donne che subiscono violenza psicologica e fisica Le donne devono poter esprimere liberamente la propria individualità e hanno il diritto di coltivare la propria felicità. Solo con il rispetto si possono tessersi trame positive di una vita in comune tra uomini e donne. Con il rispetto c’è l’amicizia, l’amore, la vita insieme.

Il Presidente Mattarella in una sua dichiarazione ha detto: “La violenza sulle donne è un fallimento della nostra società nel suo insieme, che non è riuscita, nel percorso di liberazione compiuto dalle donne in quest’ultimo secolo, ad accettare una concezione pienamente paritaria dei rapporti di coppia”. La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999.

L’evento di stamattina, presso l’Istituto Acerbo di Pescara, è stato ideato dalla Dirigente scolastica Daniela Bianco, in collaborazione con la Presidente della Fidapa Sezione Pescara Abate Maria Luisa, coadiuvata dagli insegnanti Serafini, Linfozzi, Cristini, Ridorigo, Scali e Martorella. Gli studenti e le studentesse si sono impegnati alla realizzazione di cartelli rossi dove, con frasi appropriate, hanno narrato della violenza perpetrata sulle donne. Con cartelli bianchi hanno, invece, messo evidenziato scritte con frasi risolutive a tali violenze, frasi che dovrebbero essere il Light Motiv della vita di ognuno.

Il colore rosse, esibito in questa giornata, è uno dei simboli della violenza ed è rappresentato da scarpe rosse da donna che vengono allineate nelle piazze o in luoghi pubblici, a rappresentare le donne vittime di violenza. Anche la panchina rossa è simbolica della violenza sulle donne. Bisogna ricordare che Panchine Rosse è un progetto, movimento internazionale simbolo del rifiuto della violenza sulle donne, ideato e realizzato da Stati Generali delle Donne HUB che ne ha depositato il marchio.

Anche all’Istituto Acerbo una panchina rossa, posta alla base della scalinata d’ingresso, ha simboleggiato la violenza. I ragazzi e le ragazze, dopo aver mostrato i cartelli rossi con le scritte che descrivono la violenza, li hanno poi simbolicamente distrutti sventolando, poi, i cartelli bianchi con frasi positive per una vita di amicizia e di amore.