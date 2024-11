In stato di ebbrezza e ad alta velocitÃ  sulla circonvallazione: arrestato

La scorsa sera, intorno alle ore 21, una pattuglia della Polizia di Stato ha intimato l’alt ad un’auto che sfrecciava ad altissima velocità lungo la circonvallazione di Pescara, all’altezza di Pescara Colli. Nello specifico una pattuglia della Sezione Polizia Stradale, durante il servizio di vigilanza, è stata sorpassata ad altissima velocità da una Skoda Superb che, al fine di farsi strada tra le macchine che la precedevano, usava continuamente gli abbaglianti.

La pattuglia si è subito posta all’inseguimento, ma il conducente si ostinava a non fermarsi e addirittura accelerava l’andatura. Dopo un lungo inseguimento, gli agenti della Polstrada sono riusciti a fermare la vettura, a bordo della quale vi era un 49enne residente in provincia di Chieti. L’uomo è subito apparso in evidente stato di agitazione, con occhi lucidi e arrossati, e un fortissimo odore di alcol proveniente dall’interno della macchina.

Sottoposto alla prova con l’etilometro è risultato un tasso alcolemico altissimo, pari a 1,86 g/l . Da successivi accertamenti è emerso inoltre che il conducente viaggiava senza la patente di guida a seguito e su veicolo privo della prescritta revisione obbligatoria. Severe le sanzioni a cui andrà incontro, con la sospensione della patente di guida e la decurtazione di oltre 15 punti dalla patente.