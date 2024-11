Distorsioni/2 La Poesia dialoga con l’Arte - Siamo soli o solo spenti?

Domenica 1° dicembre alle ore 16:40 secondo appuntamento con il progetto #Distorsioni/2 – La Poesia dialoga con l’arte nell’ambito della 4^ stagione di arti visive contemporanee a “Ci vuole un villaggio aps_ArtGallery” (via Villetta Barrea 24 - Pescara). Patrocina il Comune di Pescara. Promosso da Bibliodrammatica aps, AP/ArteProssima, OL//Officine Letterarie aps, ideazione e direzione artistica a cura di Beniamino Cardines. Coordinamento Annarita Pasquinelli Michetti, SU_Sintassi Urbane rivista letteraria. Un progetto che vuole portare la poesia nella vita di tutti i giorni come forma d’arte e linguaggio dialogante.

Saranno presenti alcune delle voci poetiche più rappresentative della Poesia abruzzese di oggi. Poeti e poetesse pluripremiati in concorsi nazionali e apprezzati in tutt’Italia. #Distorsioni/2 – La Poesia dialoga con l’Arte, ospiti: Giulia Madonna, Sandra De Felice, Patrizia Splendiani, Lucio Vitullo, Sonia Pedroli, Antonella D’Arrezzo, Mariagrazia Genova, Alessio Scancella, Maria Gabriella Ciaffarini, Stefania Ponziani, Simona Novacco, Francesca Di Giuseppe, Lucia Magistro, Antonella Caggiano, Manuela Di Dalmazi, Caterina Franchetta, Annalisa Potenza, Mara Motta, Rosamaria Binni.

Un dialogo crossmediale, aperto tra poesia e arte, tra poetesse e pittori, da cui scaturisce un momento di confronto e rivelazione, mettendo a nudo la sensibilità di entrambi. L’incontro avrà come protagonista l’artista Raffaella Bonazzoli e il suo progetto pittorico dal titolo “Energy”. Beniamino Cardines, direttore artistico, dichiara:

“La letteratura ci aiuta a costruire un mondo e la comprensione del mondo. Ciò che leggiamo diventa nostro patrimonio personale, una sorta di sistema immunitario parallelo. Senza la letteratura ci troveremmo di fronte a una regressione antropologica”.

Simona Novacco, poetessa, aggiunge: “Ho sentito dire che la casa è dove uno inizia. Per me è la poesia, una casa possibile”. Per Giulia Madonna, poetessa, “in questo progetto la poesia interroga l’arte visiva e si lascia travolgere”. Secondo Sandra De Felice, poetessa, “#Distorsioni. La poesia si fonde nell’arte come un amante nel suo raggio di luna che dal cielo lo ammalia”. Conclude Rosamaria Binni, attrice: “La voce scritta e quella parlata sono la possibilità di avvicinare le emozioni e allo stesso tempo amplificarle, renderle più potenti”.