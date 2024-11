Giovani in crescita, iscrizioni aperte fino al 2 dicembre

Giovani in crescita, il progetto del Comune di Pescara – assessorato alle Politiche sociali che prevede i percorsi di Animazione Clown terapia e di Educazione al primo soccorso, è aperto fino a lunedì 2 dicembre alle 13. I corsi, finanziati dalla Regione Abruzzo e realizzati dal Csv Abruzzo Ets, sono riservati a persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nel Comune di Pescara e in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado/licenza media.

L’attività di Animazione-clown terapia si propone di usare il sorriso, l’umorismo e la comicità per promuovere il benessere emotivo di chi vive una condizione di disagio. È destinata a un massimo di 20 giovani, durerà 90 ore circa e comprenderà moduli teorici e un tirocinio pratico. La sua frequenza prevede il rilascio dell’attestato di Volontario del sorriso, propedeutico per diventare clown dottore. L’attività di Educazione al primo soccorso mira a istruire sulla gestione degli interventi in caso di piccole e grandi emergenze.

È destinata a un massimo di 15 giovani, durerà 48 ore circa e comprenderà moduli teorici ed esercitazioni pratiche. La sua frequenza prevede il rilascio del brevetto BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), dell’attestato di partecipazione al corso di Primo soccorso e dell’attestato di partecipazione al corso base per volontario di Protezione civile.

L’avviso completo con tutti i dettagli delle attività, il documento della domanda di partecipazione e le indicazioni sulla modalità di consegna sono consultabili e scaricabili al link https://www.comune.pescara.it/node/10384 .