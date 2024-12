Strade dissestate: il piano di manutenzione per il 2024

Pescara ha affrontato, nel 2024, la sfida delle sue strade dissestate, segnate da buche, avvallamenti e segnaletica danneggiata. Il piano di interventi predisposto dal Comune, dopo anni di ritardi e segnalazioni da parte dei cittadini, ha visto un significativo stanziamento di fondi per il miglioramento della viabilità urbana.

Nel nuovo piano, approvato dalla giunta comunale, si prevedono investimenti importanti per risolvere le problematiche più urgenti, con interventi che riguardano principalmente la manutenzione degli asfalti e il ripristino di marciapiedi e segnaletica orizzontale. Le zone prioritarie per i lavori sono quelle maggiormente danneggiate dalle radici degli alberi e dai cedimenti strutturali. L’amministrazione ha anche previsto lavori di rifacimento in altre strade periferiche e nei marciapiedi, per migliorare la sicurezza di pedoni e automobilisti.

A fianco delle asfaltature, sarà rinnovata la segnaletica, a partire dalle strisce pedonali e dalle corsie, spesso sbiadite dall'usura. Inoltre, tra i progetti più attesi, si segnala il completamento della riqualificazione dell'area di risulta e della riviera sud, che contribuiranno a rilanciare l’immagine della città. Questi interventi fanno parte di un piano più ampio che include anche parchi, aree verdi e il miglioramento delle infrastrutture pubbliche.