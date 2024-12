Al via l'intervento di allontanamento degli storni nella zona di piazza Italia

“Sarà effettuato domani sera un intervento sugli storni che da qualche tempo si concentrano nell'area di piazza Italia, creando disagi alla popolazione e agli automobilisti. Si tratta di un intervento innovativo e sperimentale, da realizzare sulle piante, anche per capire il comportamento degli storni, in modo da valutare poi ulteriori azioni da intraprendere. Saranno utilizzati laser e scoppi, per allontanare gli storni. Non si tratta di un intervento dannoso per la specie”. L'annuncio arriva dall'assessore Cristian Orta e dal presidente di Ambiente spa, Ricardo Chiavaroli, che spiegano che Ambiente, su indicazione del sindaco Carlo Masci, ha già una convezione con una società abruzzese specializzata, la Falcon G, per gli interventi di bird control, cioè l'allontanamento delle specie volatili nocive utilizzando dei rapaci addestrati e utilizzati in falconeria.

“Agiamo tutto l’anno, usando anche i droni, seguendo un calendario che si può consultare sul sito del Comune ( https://www.interventipescara.it/2024/Bird-Control-202 ), oltre ad occuparci degli interventi d'emergenza in zone che ci segnalano di volta in volta. Strade e marciapiedi, poi, vengono puliti regolarmente, secondo una programmazione precisa di Ambiente. In questi giorni l'emergenza è legata alla “specie storni”, come in tutta Italia (da notare che non si tratta della “specie piccioni”, come molti pensano) e si sta intervenendo con attività di pulizia mirate. Da domani, però, si promuoverà un'ulteriore azione, innovativa nelle modalità, sempre affidata a Falcon G. Vogliamo sottolineare che si tratta di un intervento non cruento sugli animali e non dannoso per persone e cose”, specificano Orta e Chiavaroli. "Intanto proseguono gli interventi quotidiani di pulizia e igienizzazione di strade e piazze, per rimuovere il manto di guano", concludono.