Gubbio-Pescara 1-2: Il Delfino torna a volare in trasferta

In un match combattuto, il Pescara espugna Gubbio e conquista tre punti fondamentali per consolidare la propria posizione in classifica. La squadra abruzzese, guidata da una prestazione corale di grande intensità, ha avuto la meglio su un Gubbio volenteroso ma impreciso sotto porta. Di seguito la cronaca, il tabellino e le pagelle del match.

L’incontro, valido per il campionato di Serie C, ha preso il via con un buon ritmo da parte di entrambe le squadre. Il Gubbio, forte del supporto dei propri tifosi, ha iniziato con aggressività, cercando di imporre il proprio gioco attraverso una manovra rapida e verticalizzazioni pericolose.

Tuttavia, al 23’ è il Pescara a passare in vantaggio grazie a una prodezza di Merola: l’attaccante biancazzurro raccoglie un cross preciso di Milani e insacca con un colpo di testa chirurgico, battendo il portiere di casa. Dopo il gol, il Delfino ha gestito il gioco con intelligenza, contenendo le iniziative del Gubbio e cercando di ripartire in contropiede.

Nel secondo tempo, il Gubbio è rientrato in campo con maggiore determinazione e ha trovato il pareggio al 52’ con Spalluto, bravo a sfruttare un’uscita incerta del portiere del Pescara su calcio d’angolo. Il gol ha galvanizzato i padroni di casa, che hanno alzato il baricentro nel tentativo di ribaltare la partita.

Ma è stato il Pescara a colpire nuovamente: al 68’, Lescano, subentrato pochi minuti prima, ha firmato il gol del definitivo 1-2 con una precisa conclusione dal limite dell’area dopo una bella azione personale. Nonostante i tentativi finali del Gubbio, il risultato non è più cambiato.

Tabellino

Gubbio-Pescara 1-2

Marcatori: 23’ Merola (P), 52’ Spalluto (G), 68’ Lescano (P).

Gubbio: Di Gennaro; Portanova, Redolfi, Signorini; Arena, Bulevardi, Toscano, Malaccari, Semeraro; Spalluto, Vazquez.

Allenatore: Braglia.

Pescara: Plizzari; Milani, Brosco, Mesik, Crescenzi; Mora, Palmiero, Kraja; Merola, Cuppone, Delle Monache.

Allenatore: Zeman.

Arbitro: Matteo Marchetti.

Pagelle

Gubbio

Di Gennaro 6: Compie alcuni interventi sicuri, ma nulla può sui gol.

Portanova 6.5: Tra i più attivi, prova a spingere sulla destra.

Spalluto 7: Il migliore dei suoi, segna e lotta su ogni pallone.

Pescara

Merola 7.5: Sempre decisivo, il gol e la qualità delle giocate lo rendono il migliore in campo.

Lescano 7: Entra e sigla il gol che decide la gara, mostrando freddezza.

Zeman 7: Azzecca i cambi e gestisce bene la squadra nei momenti chiave.

Con questa vittoria, il Pescara si rilancia in classifica, confermando il proprio valore in trasferta. Per il Gubbio una sconfitta che lascia rammarico, ma anche segnali positivi per il futuro.