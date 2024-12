Presentato un nuovo treno elettrico regionale: in primo piano sostenibilità e innovazione

È stato inaugurato oggi il primo dei cinque nuovi treni elettrici regionali che arricchiranno il parco ferroviario dell'Abruzzo. Il convoglio, progettato e prodotto in Italia, rappresenta una significativa evoluzione in termini di sostenibilità, comfort e prestazioni, pronto a servire la tratta Pescara-Sulmona. Questo progetto fa parte del Contratto di Servizio 2023-2033, che prevede la consegna di altri quattro treni entro il 2026.

Il nuovo treno, a un solo piano, può raggiungere una velocità di 160 km/h ed è capace di trasportare circa 530 passeggeri, con oltre 300 posti a sedere. L'infrastruttura è pensata per migliorare l'accessibilità grazie a corridoi ampi e postazioni dedicate alle persone a mobilità ridotta. Inoltre, l'inclusione di 12 posti per biciclette, con opzioni di ricarica per e-bike, conferma il suo orientamento alla mobilità sostenibile.

Dal punto di vista ambientale, i treni vantano una riciclabilità del 97% e una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai modelli precedenti. Tra le altre caratteristiche tecnologiche, il sistema ERTMS (European Railway Traffic Management System) garantisce maggior sicurezza e controllo sui binari. A bordo, i passeggeri possono beneficiare di prese elettriche per dispositivi, illuminazione LED ottimizzata e climatizzazione intelligente.

Questo investimento, di oltre 34 milioni di euro per l'acquisto dei nuovi convogli, si inserisce in un piano più ampio di ammodernamento del trasporto pubblico in Abruzzo, cofinanziato da Trenitalia, Regione Abruzzo e fondi PNRR. Con queste novità, l'età media dei treni in circolazione scenderà dai 20 anni del 2023 a 15 entro il 2027, migliorando l'esperienza di viaggio per i pendolari e i turisti.

L’introduzione di questi treni elettrici rappresenta un passo importante verso una mobilità più verde e integrata, rafforzando il ruolo del trasporto ferroviario come pilastro della sostenibilità in Abruzzo.