“Luci in città”, la retrospettiva d’arte di Maria Basile

Inserita in un già nutrito ordine di eventi culturali alle quali l’associazione Amare Pescara si dedica da diversi anni, con l’impegno che il presidente D’Ostilio Piacentino profonde con passione, verrà inaugurata la mostra dell’artista Maria Basile.

“Luci in città”, il titolo della retrospettiva d’arte moderna progettata ed attuata dalla ormai storicizzata artista Maria Basile che ha al suo attivo mostre in tutto mondo e apprezzamenti di critici, diplomatici e personaggi di rilievo nel mondo dell’arte, vuole essere un back to home a Pescara dalla quale l’artista manca da diversi anni.

Ci sarà una massiccia presenza di visitatori stranieri, collezionisti e galleristi alla mostra che si terrà il 7 dicembre presso la sede dell’associazione Amare Pescara in via Malagrida 39 alle ore 18,30.