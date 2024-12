Il Prefetto Flavio Ferdani ha ufficialmente approvato il Piano Neve per la stagione invernale 2024-2025, definendo le linee guida per affrontare eventuali emergenze causate da condizioni meteo avverse. L'iniziativa, elaborata in collaborazione con il Comune, la Provincia, la Protezione Civile, le Forze dell'Ordine e altre istituzioni, si propone di garantire la sicurezza dei cittadini e la continuità dei servizi essenziali durante il periodo invernale.

L’approvazione del Piano Neve rappresenta il risultato di un lavoro congiunto tra enti pubblici e privati, che hanno partecipato a incontri preparatori nelle settimane precedenti. La strategia prevede un monitoraggio costante delle condizioni atmosferiche e l'impiego tempestivo di mezzi spargisale e spazzaneve per mantenere la viabilità su strade urbane, provinciali e statali.

Particolare attenzione sarà riservata ai punti nevralgici della viabilità, come ponti, svincoli e aree ad alta densità di traffico, oltre che agli accessi a ospedali, scuole e infrastrutture strategiche. Per evitare disagi, il piano punta su azioni preventive come la distribuzione di sale antigelo prima delle nevicate e l’installazione di segnaletica temporanea. È importante seguire alcune raccomandazioni: