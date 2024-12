Rebecca Pecoriello: "Vincere allo Zecchino d'oro Ã¨ stata una sorpresa"

"La nostra è una canzone sulla pazienza, sulla fiducia e sul saper aspettare. Del resto, ci vuole tempo per... diventare un albero". E' felicissima Rebecca Pecoriello, giovane autrice e musicista originaria di Pescara che, con 'Diventare un albero' ha vinto la 67esima edizione dello Zecchino d'oro. Il brano - che la vede tra gli autori del testo insieme a Luca Argentero e Nicola Marotta - racconta l'importanza del vivere le diverse fasi della crescita. A cantare è stata la piccola Anna Sole Dalmonte, 9 anni di Voltana di Lugo (Ravenna). La musica porta la firma di Marotta, della stessa Pecoriello e di Stefano Francioni. Un arrangiamento pop che strizza l'occhio alla tradizione d'oltremanica e un ritornello che funziona e si lascia ricordare.

"Inizialmente - ha spiegato all'Ansa Rebecca Pecoriello - insieme a Nicola avevamo iniziato a lavorare su questo brano pensando a noi, alle nostre sfide del quotidiano, specie se si lavora in un ambiente delicato come quello della musica. Le parole che cercavamo andavamo in contro all'ansia di fronte a un futuro tutt'altro che delineato. Poi, si è aperta questa opportunità con lo Zecchino e abbiamo cercato delle immagini che fossero più efficaci e immediate per i bambini ed ecco l'albero". Proprio in questa fase Pecoriello e Marotta hanno incrociato il loro percorso con l'attore Luca Argentero.

"Ci siamo ritrovati a condividere queste tematiche alla fine di uno spettacolo - prosegue la musicista. Anche Luca era alle prese con tematiche analoghe, sia come artista che come genitore. Per questo, tramite il suo management, abbiamo chiesto e ottenuto una collaborazione". Un successo comunque inaspettato per Rebecca figlia d'arte. Il padre Pierpaolo, è docente di conservatorio e sassofonista jazz di lungo corso. "Questo successo arriva dopo un anno tutt'altro che facile - sottolinea - un anno in cui di pazienza ne ho dovuta mettere in campo. Proprio come succede nella canzone". Altro sigillo abruzzese con il secondo posto 'Per un pezzetto di terra', canzone interpretata da Beatrice Vaccaro, 6 anni, di San Giovanni Teatino (Chieti), e Gabriele Siena, 4 anni, di Aci Catena (scritta da Irene Menna con musica di Giuseppe De Rosa).