Paura a Sambuceto: uomo investito da un treno al passaggio a livello

Un grave incidente ferroviario ha sconvolto ieri sera la tranquilla località di Sambuceto. Un uomo è stato investito da un treno in transito nei pressi del passaggio a livello situato sulla linea ferroviaria principale. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava nei pressi dei binari quando le sbarre del passaggio a livello erano già abbassate. Dovrebbe essersi trattato di un gesto volontario. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno cercato di prestare i primi soccorsi. Presenti anche i Vigili del Fuoco, impegnati a mettere in sicurezza l’area, e le forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato le indagini.

Il traffico ferroviario è stato sospeso, causando ritardi e disagi. I residenti della zona hanno segnalato in passato disagi legati al passaggio a livello, spesso criticato per la sua vicinanza a strade ad alta frequentazione. "Questo incidente riaccende i riflettori su una questione annosa", ha commentato un abitante di Sambuceto. "È necessario fare qualcosa per garantire maggiore sicurezza". Il sindaco Giorgio Di Clemente, a tale proposito, ha commentato: “Quel passaggio a livello deve scomparire, continuerò con forza nel sostenere la tesi dell'interramento”.