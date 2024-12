Torna il maltempo, nuova allerta meteo in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Il maltempo torna a colpire l'Abruzzo, con una nuova ondata di perturbazioni che interesserà l'intera regione, in particolare il Pescarese. Le autorità locali e la Protezione Civile hanno diramato un’allerta meteo che invita i cittadini alla massima prudenza nelle prossime 48 ore. Le previsioni indicano un peggioramento significativo delle condizioni atmosferiche, con piogge intense, venti forti e un possibile rischio di esondazioni nei territori già colpiti nei giorni scorsi.

Il fronte perturbato si abbatterà sull’Abruzzo con precipitazioni a carattere temporalesco che si intensificheranno nella notte. In particolare, nel Pescarese sono previsti accumuli significativi di pioggia, con punte che potrebbero superare i 70 mm in poche ore. Le zone più a rischio includono le aree collinari e i centri abitati lungo i corsi d’acqua principali, come il fiume Pescara e il fiume Tavo. I venti, provenienti da sud-est, raggiungeranno raffiche fino a 70 km/h lungo la costa e nelle zone interne. Si segnala anche un innalzamento del moto ondoso, con mareggiate lungo il litorale.