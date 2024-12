Importante riconoscimento per l'imprenditrice alberghiera Cecilia Rubaudo

Il comparto alberghiero di Pescara si congratula con Cecilia Rubaudo, vice presidente di Federalberghi Pescara e imprenditrice alla guida dell’Hotel Regent, per aver ricevuto, il prestigioso riconoscimento promosso dalla “Fondazione Marisa Bellisario e Intesa San Paolo".

L'azienda alberghiera di Pescara è al quarto riconoscimento del premio che, alla sua ottava edizione, viene assegnato ogni anno a 100 piccole e medie imprese italiane che ogni giorno mettono al centro le persone e il merito, senza pregiudizi di alcun genere. Aziende che si distinguono per il contributo all’innovazione, alla valorizzazione del talento e alla promozione di politiche inclusive.

L'Hotel Regent e’ stato selezionato su oltre 1400 candidature e la premiazione si è tenuta ieri nelle Gallerie d'Italia a Napoli. Unica realta’ abruzzese presente per le 30 aziende del Sud Italia selezionate, è stato riconosciuto come un esempio virtuoso di eccellenza e sostenibilità nel settore turistico.

"Siamo profondamente orgogliosi del traguardo raggiunto da Cecilia Rubaudo, che incarna i valori di dedizione, competenza e innovazione che Federalberghi promuove in tutto il territorio. Questo riconoscimento rafforza la convinzione che investire sulle persone, sulla parità di genere e sul welfare significa apportare energia vitale non solo alla propria azienda ma a tutto il sistema per contribuire all'evoluzione culturale, economica e sociale del Paese. Sono certa che una maggiore partecipazione femminile al mondo lavorativo e imprenditoriale può concretamente rappresentare un fattore strategico per lo sviluppo del nostri Paese", ha dichiarato Daniela Renisi, Vice presidente di Federalberghi Abruzzo e Presidente Federalberghi Pescara.

L'evento ha posto l’accento sull’importanza del contributo delle imprese guidate da donne per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, evidenziando le opportunità e le sfide che il settore alberghiero affronta in un’epoca di continua evoluzione.

Cecilia Rubaudo, ringraziando per il premio, ha sottolineato come “questo riconoscimento sia il frutto di un lavoro costante nel tempo, un gioco di squadra che quotidianamente mira a fare dell’ospitalità professionale uno strumento di crescita per il nostro territorio. In un paese che presenta ancora diverse reticenze nei confronti delle donne, guidare aziende nel Sud Italia è una sfida che accetto ogni giorno - oramai da molto tempo - con un po’ di incoscienza e con un po’ di coraggio”.

Ancora congratulazioni a Cecilia Rubaudo per aver portato in alto il nome dell’Abruzzo e per essere un punto di riferimento per l’imprenditoria femminile in Italia.