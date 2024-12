L'area per il pump track di via Caravaggio aperta al pubblico dopo gli atti vandalici e la sistemazione

"L'area per il pump track di via Caravaggio, che era stata vandalizzata, è stata sistemata, ripulita e aperta al pubblico". Lo annunciano l'assessore comunale Cristian Orta e i consiglieri comunali Alessandro D'Alonzo e Loris Mazzioli che fanno il punto della situazione dopo l'intervento, promosso dal Comune, per ripristinare lo stato dei luoghi.

"Le panchine erano state divelte, i cestini per i rifiuti erano stati rotti e l'impianto per il pump track era stato danneggiato. Si è quindi provveduto a far sistemare tutto e la Pescara Multiservice è stata incaricata di aprire e chiudere l'area, tutti i giorni, e si occupa anche della pulizia (svuotamento dei cestini). Sono gli operai del Comune, invece, a prendersi cura del verde, in quell'area", dicono sempre l'assessore e i consiglieri.

Oggi era prevista una riunione della commissione Ambiente e Parchi proprio nell'area ma l'incontro si è svolto in Comune, a causa della pioggia, ed è stata l'occasione per chiarire a tutti i consiglieri l'iter seguito fino ad oggi, per arrivare alla riapertura al pubblico dell'area. Ai lavori ha preso parte il Rup Raffaella Bettoni. Nei mesi scorsi, Orta aveva visitato l'area con D'Alonzo e con Bettoni per valutare i danni e decidersi il da farsi.