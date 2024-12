Tetto danneggiato nell'edificio per disabili di via Pietro Nenni 5, Cremonese annuncia i lavori di sistemazione

"Si concretizza un impegno assunto con i disabili che vivono nell'edificio di via Pietro Nenni 5. Il Comune, come avevo promesso dopo il mio insediamento, realizzerà i lavori di sostituzione del manto di copertura in policarbonato, danneggiato dalla grandinata del 2019. I disagi per chi vive in quel palazzo sono stati notevoli ma ora i problemi si avviano a soluzione". A dirlo è l'assessore comunale Alfredo Cremonese che ringrazia "il sindaco Carlo Masci e l'intero Consiglio comunale, visto che la decisione di procedere in questa direzione ci ha visti tutti d'accordo. Mi sono fatto carico di questo problema subito dopo aver ricevuto la delega", dice Cremonese.

"Dopo la grandinata di luglio 2019 la copertura di quell'edificio Erp è rimasta danneggiata in modo irrimediabile e nel tempo la situazione è andata peggiorando, per via delle infiltrazioni che hanno raggiunto anche l'ascensore, bloccandolo, dopo una pioggia di portata eccezionale. L'ascensore è stato già riparato dal Comune nei mesi scorsi, come si ricorderà, e ora procederemo alla sostituzione di tutto il manto di copertura in policarbonato e delle relative parti accessorie (parliamo di una superficie di 400 metri quadri). Il progetto c'è già (91.500 euro) e i lavori, una volta individuata la ditta, dureranno 60 giorni. Mettiamo in sicurezza la palazzina e, quindi, diamo una risposta concreta ai residenti".