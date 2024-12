Cede marciapiede, si apre voragine in centro a Spoltore

Qualche disagio per il maltempo nel Pescarese nelle ultime ore a causa della pioggia che cade interrottamente da ieri sera. A Spoltore, durante la notte, un pezzo di marciapiede ha ceduto in via Dietro Le Mura, in prossimità di un parco con giochi per bambini, in zona Belvedere, dove in passato sono state eseguite opere di consolidamento del terreno.

L'intervento dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Pescara ha consentito di mettere in sicurezza la zona e ora l'area dove si è aperta la voragine è transennata. Non ci sono state conseguenze per le persone.