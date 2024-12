UilPa Polizia Penitenziaria: in Abruzzo mancano almeno 270 agenti

Con grande soddisfazione il Segretario Generale Regionale la UilPa Polizia Penitenziaria Abruzzo, Ruggero Di Giovanni, annuncia una significativa vittoria legale davanti al Giudice del Lavoro di Lanciano, che ha riconosciuto l'attività svolta da questa O.S. in favore dei lavoratori sancendo l'attività antisindacale dell'Amministrazione Penitenziaria nella Casa Circondariale di Lanciano.

L'avvocato Paolo Valentino Sisti del foro di Lanciano, al quale va il nostro ringraziamento per il risultato ottenuto, ha seguito il ricorso avanti al Giudice del Lavoro presso il tribunale di Lanciano, il caso ha riguardato le modifiche unilaterali all'organizzazione del lavoro imposte dalla direzione del carcere di Villa Stanazzo, modifiche che hanno costretto i lavoratori a svolgere turni di servizio totalmente difformi dagli accordi vigenti e perfino il doppio turno giornaliero, tutto senza il necessario confronto con le organizzazioni sindacali.

Il decreto ex art. 28 Stat. Lav. emesso il 3.12.2024, ha sancito che "... le condotte descritte appaiono idonee ad integrare un comportamento antisindacale nella misura in cui le stesse si sono concretate nella violazione di accordi contrattuali efficaci tra la parte pubblica e le sigle sindacali che lo hanno sottoscritto, tra le quali la ricorrente, e hanno avuto l’effetto di vanificare l’opera dell’organizzazione sindacale ed i suoi poteri rappresentativi", di fatto le azioni della direzione del carcere hanno impedito a questa sigla sindacale di svolgere al meglio il proprio mandato negando i diritti sindacali dei lavoratori garantiti dalla Costituzione Italiana e dalle normative italiane ed europee sul lavoro.

Da diversi anni la UILPA Polizia Penitenziaria denuncia le problematiche legate al mancato turnover e ad una carenza di personale di Polizia Penitenziaria che vede almeno 270 unità mancanti sul territorio abruzzese a fronte di un organico previsto di circa1220 agenti. Il dato regionale si attesta a un -25% che in alcuni istituti supera il -30%, se a questo aggiungiamo il dato di fatto che gli organici sono frutto di un vistoso errore commesso anni fa con il taglio lineare del personale, senza tener conto delle peculiarità e/o necessita dei singoli istituti ecco che viene fuori la drammaticità dei numeri.

· C.C. AVEZZANO -9

· C.C. CHIETI - 7

· C.R. SULMONA -44

· C.C. L'AQUILA -27

· C.C. LANCIANO -48

· C.C. PESCARA -57

· C.C. TERAMO -58

· C.L. VASTO -30

Auspichiamo che questa sentenza, immediatamente esecutiva, possa contribuire ad aprire gli occhi alla politica ed ai dirigenti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che dai palazzi romani non riescono a vedere oltre la freddezza dei numeri, numeri scritti che non restituiscono la vera situazione delle carceri, numeri che non rendono giustizia ai Poliziotti Penitenziari che passano decine di ore all'interno degli istituti di pena garantendo la sicurezza dei cittadini ed i diritti costituzionali ai detenuti, senza poi vedersi riconosciuti i propri.

Come se ciò non fosse sufficiente nell'ultimo anno abbiamo assistito alla negazione del diritto al pagamento del lavoro svolto, infatti tutti i Poliziotti Penitenziari Abruzzesi hanno subito la decurtazione del pagamento di una quota dello straordinario effettuato, quasi fosse una scelta personale quella di garantire il funzionamento delle carceri a discapito delle proprie famiglie arrivando a superare il tetto massimo annuo del lavoro straordinario; un numero, quello del tetto massimo annuale, deciso a tavolino e che nessuno di noi vorrebbe mai superare ma che, nostro malgrado, siamo costretti a superare per colpa di altri numeri decisi a tavolino...

Restiamo in attesa di un immediato intervento dell'amministrazione penitenziaria che applicando la sentenza ripristini senza ritardi diritti violati.

Il Segretario Generale Regionale UilPa Polizia Penitenziaria Abruzzo Ruggero Di Giovanni