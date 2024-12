Il Circolo Nautico Pescara 2018 e il Circolo velico La Scuffia uniti per la Christmas Race 2024

Domenica 8 dicembre i velisti abruzzesi sono impegnati a Pescara nella Christmas Race, la veleggiata d’altura che celebra il Natale e che chiude in bellezza una magnifica stagione 2024. Le famiglie veliche dei due circoli pescaresi, il CNP2018 e La Scuffia, hanno organizzato insieme per il secondo anno consecutivo un classico appuntamento che premia gli equipaggi più veloci ma anche più creativi e originali nell'allestimento natalizio dell’imbarcazione.

La gara, che coinvolge una trentina di barche d’altura, si svolge tra lo specchio di mare antistante il porto turistico Marina di Pescara e piazza Primo Maggio; sono previsti trofei per i primi tre classificati in tempo corretto nelle categorie A, B e C, a seconda della lunghezza dello scafo. Un premio a parte riceverà l’equipaggio che avrà “acconciato” nel migliore dei modi la propria barca all’insegna del Natale. La sera di sabato 7 è dedicata agli auguri, con brindisi e apericena musicale aperti a tutti gli appassionati, anche non iscritti alla veleggiata, che si svolgerà nella sede del Circolo velico La Scuffia, sempre nel Marina.

Domenica briefing per gli equipaggi alle ore 9,30 presso il Circolo Nautico e partenza della veleggiata prevista alle ore 11,30 se le condizioni metereologiche lo permettono. I trofei verranno consegnati nel primo pomeriggio subito dopo il pasta-party di rientro presso La Scuffia, un’occasione anche per tirare le somme ed essere orgogliosi di un anno velico di gran successo.