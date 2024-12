Confindustria Abruzzo Medio Adriatico: ecco chi sono gli abruzzesi protagonisti dei Tavoli Tecnici Nazionali sui temi chiave dello sviluppo

20 imprenditori e manager associati chiamati da Confindustria per contribuire ad elaborare le policy nazionali sui temi strategici più rilevanti per il futuro delle imprese italiane e del territorio.

Confindustria Abruzzo Medio Adriatico rende noto la composizione della squadra di imprenditori e professionisti selezionati per rappresentare iil territorio all’interno dei Tavoli Tecnici Nazionali di Confindustria, luoghi chiave per il dialogo strategico e l’elaborazione di proposte che guideranno il futuro economico e industriale dell’Italia.

Il Presidente Silvano Pagliuca ha sottolineato: “Grazie alla stretta collaborazione con il Presidente Orsini, abbiamo ottenuto una significativa attenzione per la nostra rappresentanza territoriale. I delegati, scelti per la loro esperienza e competenza, contribuiranno attivamente su temi cruciali, portando la voce e le istanze delle imprese abruzzesi ai massimi livelli.

Ecco i rappresentanti e i rispettivi tavoli tematici:

Cultura d'impresa: Massimo Pomilio – dell’azienda Pomilio Blumm, Pescara

– dell’azienda Pomilio Blumm, Pescara Certezza del diritto: Giuseppe Rozzi - di Consulmarchi, Pescara

- di Consulmarchi, Pescara Comitato scientifico Centro Studi: Giammaria De Paulis - dell’azienda Cykel Software, Teramo

- dell’azienda Cykel Software, Teramo Credito e Finanza: Alfredo Castiglione - dell’azienda Ramses Group, Pescara

- dell’azienda Ramses Group, Pescara Fisco: Marina Colasante – di Studio ICSA, Guardiagrele

– di Studio ICSA, Guardiagrele Internazionalizzazione: Alessandro Addari – dell’azienda Top Solutions, Pescara

– dell’azienda Top Solutions, Pescara Lavoro e relazioni industriali: Alessandro Paparelli – dell’azienda Brioni, Penne

– dell’azienda Brioni, Penne Sviluppo del Mezzogiorno: Maria Annunziata Salvatorelli – dell’azienda Auletrepuntozero, Vasto

– dell’azienda Auletrepuntozero, Vasto Politiche industriali: Ercole Cauti – dell’azienda Gruppo Metron, Mosciano Sant’Angelo

– dell’azienda Gruppo Metron, Mosciano Sant’Angelo Tutela del Made in Italy: Marco Belisario - dell’azienda Shirt Lab, Città Sant’Angelo

- dell’azienda Shirt Lab, Città Sant’Angelo Europa: Erika Rastelli - dell’azienda Aran World, di Casoli di Atri

- dell’azienda Aran World, di Casoli di Atri Industria del turismo e della cultura: Elena Petruzzi - dell’Azienda ELAHOTEL - Villa Maria Hotel, di Francavilla al Mare

- dell’Azienda ELAHOTEL - Villa Maria Hotel, di Francavilla al Mare Education: Luciana La Verghetta - dell’azienda Randstad, sede di Pescara

- dell’azienda Randstad, sede di Pescara Open Innovation: Massimiliano Iocco - dell’azienda Iocco, di Cupello

- dell’azienda Iocco, di Cupello Transizione digitale: Riccardo Di Nisio - dell’azienda Diskover, di Chieti

- dell’azienda Diskover, di Chieti Aerospace: Sandro Panagini - dell’azienda Leonardo, sede in Chieti

- dell’azienda Leonardo, sede in Chieti Economia del mare: Giuseppe Ranalli – dell’azienda Ranalli srl di Ortona

– dell’azienda Ranalli srl di Ortona Autonomia Strategica Europea, Piano Mattei e Competitività: Umberto Sgambati - dell’azienda Proger, di San Giovanni Teatino

- dell’azienda Proger, di San Giovanni Teatino Expert Panel per l’Autonomia Strategica Europea: Erika Rastelli - dell’azienda Aran World, di Casoli di Atri

A rappresentare l’Associazione nel Comitato di Coordinamento Organizzativo sarà direttamente il Presidente Silvano Pagliuca.

Questa squadra rappresenta una risorsa fondamentale per garantire che le esigenze e le proposte del territorio siano valorizzate a livello nazionale. I delegati porteranno nei Tavoli Tecnici le istanze delle imprese locali, contribuendo a rafforzare la competitività, sostenere l’innovazione e promuovere una crescita sostenibile e inclusiva.

Pagliuca conclude: “Un ringraziamento speciale va a tutti i delegati per il loro impegno e la loro dedizione. Confindustria Abruzzo Medio Adriatico garantirà un costante flusso informativo per aggiornare soci e stakeholders sui lavori svolti e sulle opportunità che emergeranno da questi tavoli strategici. Invito tutte le aziende del territorio a rivolgersi ai nostri uffici per ulteriori informazioni o per presentare proposte da condividere nei tavoli tematici.”