Penne, Petrucci nominato nel consiglio nazionale dell'Anci

Nuovo incarico per il sindaco di Penne Gilberto Petrucci. Dopo essere stato eletto, lo scorso 18 ottobre, nel direttivo regionale di Anci Abruzzo, da venerdì scorso è ufficialmente un componente del nuovo Consiglio nazionale dell'Associazione die Comuni italiani. La composizione definitiva dell'organismo è avvenuta a seguito dell'assemblea congressuale di Torino.

“Per me è un grande onore essere stato inserito nel consiglio nazionale Anci: questo incarico rappresenta non solo un riconoscimento personale, politico e amministrativo, ma anche un'opportunità per portare avanti le istanze del nostro territorio”, ha dichiarato Petrucci.