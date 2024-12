Arriva la comunicazione della Asl: Sofia, purtroppo, Ã¨ morta

Purtroppo adesso è ufficiale: Sofia, la 15enne investita da un'auto sette giorni fa in via Falcone e Borsellino, non ce l'ha fatta. La comunicazione ufficiale della sua morte è arrivata oggi dalla Asl di Pescara. Ecco qui di seguito la nota.

"Questa mattina, alle ore 8, è stato avviato l’iter per l’accertamento di morte cerebrale della giovane Sofia, di 15 anni, rimasta gravemente ferita in un incidente stradale martedì 3 dicembre. L’iter si è concluso alle ore 14:05, con la certificazione di morte. Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori del 118, un complesso intervento neurochirurgico e le cure intensive prestate presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale di Pescara, il gravissimo quadro clinico non ha lasciato purtroppo alcun margine di miglioramento.

In questo momento di immenso dolore, la Direzione Strategica della Asl di Pescara, la direttrice del reparto di Rianimazione, dr.ssa Rosamaria Zocaro, e tutto il personale sanitario si stringono con affetto ai genitori, ai familiari e agli amici della giovane. Desideriamo infine informare che i genitori, con un gesto di grande generosità e altruismo, hanno acconsentito alla donazione degli organi e tessuti della figlia. Un atto d'amore che permetterà di donare speranza e nuova vita ad altre persone".