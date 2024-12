Nuovi voli da Pescara a Milano Malpensa dal 30 marzo 2025

L’aeroporto d’Abruzzo amplia la sua offerta con l’introduzione di altri voli diretti per Milano Malpensa. Questa importante novità, annunciata da Ryanair, rappresenta un passo significativo per il miglioramento della connettività tra il centro Italia e uno dei principali hub aeroportuali del Paese. I nuovi collegamenti, operativi dal 30 marzo 2025, prevedono una frequenza giornaliera, offrendo un’opzione comoda per i viaggiatori.

Il volo sarà effettuato da Ryanair. Dal 29 marzo, invece, cesserà la tratta Pescara-Bergamo Orio al Serio, che veniva garantita sempre dalla compagnia low cost irlandese. Ricordiamo che la tratta Pescara-Linate era stata già soppressa da Ita Airways. L’introduzione della rotta Pescara-Malpensa avrà un impatto positivo anche sull’economia abruzzese, facilitando gli scambi commerciali e attirando nuovi visitatori nella regione.

La vicinanza con Malpensa, inoltre, permetterà ai viaggiatori abruzzesi di accedere con facilità a voli intercontinentali, aprendo così nuove prospettive per il turismo e il business. Le prenotazioni sono già disponibili sui principali portali online e sul sito ufficiale della compagnia. I prezzi andranno dai 30 euro ai 70 euro. Un ulteriore collegamento con Milano Malpensa verrà attivato dal 1° giugno.