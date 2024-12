Furgone portavalori nel 'mirino': colpo da professionisti a San Giovanni Teatino

Avrebbe fruttato almeno 100.000 euro la rapina messa a segno questa mattina a danno di un furgone portavalori della Battistolli (Ex Ivri).

Il mezzo, fermo per fare rifornimento in un distributore di carburanti nelle vicinanze del Centro d'Abruzzo, centro commerciale a poca distanza dall'asse attrezzato Chieti-Pescara in territorio di San Giovanni Teatino, è finito nel ‘mirino' di tre malviventi, a volto coperto ed a mano armata, che hanno sottratto le valige contenenti il denaro contante oltre alla pistola della guardia giurata.

Durante l'azione non sono stati esplosi colpi di pistola e non ci sono feriti. Sulla rapina sono in corso le indagini dei Carabinieri del Comando provinciale di Chieti.