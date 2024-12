"La grande storia" in proiezione al Florian Espace

Domenica 15 dicembre alle ore 17.30, per il progetto Oikos in collaborazione con Pescaratutela, sarà proiettato il video-documentario “La grande storia: Aterno, Castellammare, Pescara dalle origini al 1926", ideato e sceneggiato da Licio Di Biase, con la regia di Stefano Falco. Licio di Biase da anni conduce una ricerca appassionata sulla storia di Pescara , con pubblicazione di diversi libri che documentano la lunga storia dei nuclei abitati che oggi costituiscono la nostra città, ed ora ad un video documentario.

Così Licio Di Biase ci introduce al senso di questo lavoro: "In questi anni di ricerche e di appassionato lavoro di ricostruzione della storia della nostra città mi sono imbattuto in considerazioni che mi hanno indotto sempre più ad insistere in questo lavoro. “Per una comunità non avere la consapevolezza del proprio passato è come vivere senza anima”, scriveva il sindaco di Pescara Mario Muzii il 13 novembre 1948 a Luigi Polacchi, in occasione del centenario degli avvenimenti risorgimentali del 1848. Queste parole di Muzii e di altri pescaresi, mi hanno profondamente segnato nel percorso di attenzione alla storia e alla memoria della città di Pescara, ma poi il colpo definitivo me lo ha dato Giorgio Manganelli col suo articolo “Pescara non ha rughe”, ovvero, non ha le testimonianze del tempo. Certo, non ha le testimonianze del tempo, ma ha una ricca e importante storia e quindi mi sono ulteriormente attivato a ricercare fonti, notizie, dialogando e confrontandomi con vari studiosi e appassionati per smentire Manganelli, ovvero per ritrovare le nostre rughe. Come dire: io ci sono, io esisto! Leone Tolstoj forse avvertì già questo bisogno quando scrisse: “Se vuoi essere universale, parla del tuo villaggio”. Questo il senso del video documentario La grande storia: Aterno, Castellamare, Pescara dalle origini al 1926. Ringrazio per tutti Mila Cantagallo, ma ci sono poi tanti amici che hanno collaborato, dal regista Stefano Falco, alle voci narranti Milo Vallone e Rossella Micolitti, a Marco Felicioni per le musiche, a Maurizio Lepore e ai suoi collaboratori per il 3D, a Mimmo Sarchiapone e a Saverio Di Donato per disegni e immagini, a Nicola Di Nardo e a tutti gli altri amici che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione. E naturalmente il Florian Metateatro che ci ospita e che è presente nel video con un cameo dal suo spettacolo site specific Bagno Borbonico".

Alla proiezione del video-documentario seguirà colloquio, introdotto dai saluti della direttrice artistica del Florian Giulia Basel, con interventi di Licio Di Biase e Stefano Falco. Ingresso gratuito. Prenotazione consigliata: 348/8286229 (anche WhatsApp).