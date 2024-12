I bambini del Nido La Conchiglia incontrano gli anziani della casa albergo La Pineta e cantano per loro, in vista di Natale. L'incontro si è svolto ieri su iniziativa dell'assessore alla Pubblica istruzione, Pari Opportunità e all'Età dell'oro Valeria Toppetti, che fa il punto sui nuovi asili in costruzione in città.

"Si è tenuto un incontro veramente speciale tra i bambini del nido La Conchiglia e gli anziani della casa albergo La Pineta - racconta l'assessore - Alle 10 siamo partiti con la responsabile del Servizio Pubblica Istruzione e Nidi, Alessandra Di Zio, e tutte le educatrici del nido, per una passeggiata a piedi con i bimbi, muniti di pettorina e passeggini a trenino. Alla casa albergo ci attendevano oltre 70 anziani curati, assistiti e coccolati in questa splendida struttura. E con loro, ad aspettarci, c'era anche il consigliere comunale Loris Mazzioli, presidente della Commissione comunale Pubblica istruzione. I bambini hanno cantato le canzoni di Natale e gli anziani hanno augurato ai bimbi buone feste. Credo molto nel rapporto intergenerazionale che dà linfa e forza ai valori universali. Alcune ospiti della struttura, nel vedere i bambini vestiti di rosso suonare i campanelli, hanno commentato: 'sembra di stare in paradiso!'", prosegue l'assessore che crede molto "nel rapporto intergenerazionale, perché dà forza ai valori universali".

A Pescara, ricorda Toppetti, "esistono 7 nidi comunali e altri due saranno pronti il prossimo anno, ulteriori due per l’anno successivo. La presenza di così tanti nidi permette alla nostra città di favorire il diritto umano della parità, poiché le madri possono portare avanti il loro percorso lavorativo mentre i bambini molto piccoli sono curati e custoditi dalle educatrici. Oggi, d’altra parte, le neuroscienze e la scienza psicopedagogica ci confermano che per i bimbi è un valore aggiunto essere inseriti all’interno di un contesto sociale ulteriore rispetto alla famiglia sin da piccolissimi e quindi la partecipazione al nido è un vero bene anche per il loro sviluppo". L'assessore ha ringraziato, oltre al personale della struttura, gli anziani ospiti della casa albergo per la bella accoglienza, sottolineando che "voi siete un punto di riferimento importante per le giovani generazioni e proprio per questo voglio promuovere altri incontri qui, anche con gli studenti della scuola primaria e secondaria".