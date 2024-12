Piena operatività del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa

"È con grande soddisfazione che commento la piena operatività del Sistema Informativo per Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) che dal 18 dicembre, è al servizio di cittadini e imprese e dell’intera comunità nazionale. Questo innovativo strumento, voluto dal Governo Meloni e dal Ministro Marina Calderone, è ora accessibile a tutti, rappresentando un'opportunità concreta anche per il nostro territorio. Il SIISL non è solo una piattaforma digitale; è un hub strategico che connette innovazione sociale e tecnologica, con l'obiettivo di migliorare l’occupabilità e favorire l'inserimento lavorativo. Con oltre 2 milioni di cittadini già registrati e un'ampia gamma di corsi di formazione disponibili, il SIISL si propone di raggiungere una platea ancora più significativa, ampliando le opportunità di lavoro e di ricollocazione per tutti. Le Regioni e gli Enti locali sono adesso chiamati a un ruolo fondamentale in questo percorso".

È quanto dichiara l'assessore al Welfare e alla Formazione Professionale Roberto Santangelo. “È essenziale che collaboriamo attivamente per valorizzare al massimo le potenzialità di questo strumento, integrando le nostre politiche locali con le nuove funzionalità offerte dal SIISL. In questo modo, potremo garantire a tutti i cittadini le risorse e il supporto necessari per affrontare le sfide del mercato del lavoro. Il nostro impegno è volto a garantire che il SIISL diventi un volano per la crescita sociale ed economica anche l'Abruzzo, concorrendo a creare un contesto inclusivo e dinamico. Siamo determinati a lavorare insieme al Ministro Calderone per massimizzare l'impatto positivo di questa iniziativa, supportando in particolare le categorie più vulnerabili e promuovendo l'occupazione giovanile, alimentando questo nuovo welfare per il lavoro. Invitiamo tutti ad approcciarsi al SIISL come strumento di connessione e opportunità. Solo attraverso la sinergia tra cittadini, imprese e istituzioni possiamo costruire un futuro migliore per la nostra comunità”.