A Montesilvano botti vietati, a Pescara non ancora ed è polemica

"Emanare immediatamente un'ordinanza che vieti l'utilizzo dei fuochi d'artificio durante il periodo festivo, una misura predisposta ogni anno ma che richiede spesso l'insistenza da parte delle opposizioni e delle associazioni". Lo chiede, "con il Capodanno ormai alle porte", il Movimento 5 Stelle Pescara, sottolineando che "ogni anno assistiamo allo stesso copione, con l'ordinanza che arriva solo nelle ultime ore, come se fosse un fastidio o una seccatura per questa amministrazione". Mentre a Pescara scoppia la polemica, a Montesilvano il sindaco ha già disposto lo stop ai botti.

"Un atteggiamento inaccettabile e irrispettoso verso la comunità, con argomenti come la sicurezza, la salute e il rispetto per l'ambiente - afferma il consigliere comunale pescarese Paolo Sola (M5s), che continuano ad essere trattati come questioni marginali da affrontare all'ultimo minuto. I fuochi d'artificio causano gravi danni ogni anno, con feriti tra le persone, traumi per gli animali domestici e selvatici e livelli inaccettabili di inquinamento atmosferico e acustico. Non possiamo più permetterci di ignorare gli appelli della cittadinanza e delle associazioni che da tempo chiedono un cambiamento".

A gennaio, tra l'altro, annunciano i pentastellati, arriverà in Consiglio Comunale la proposta di delibera proprio del Movimento 5 Stelle per introdurre un regolamento che vieti in maniera definitiva l'utilizzo dei fuochi d'artificio sul territorio comunale per tutto l'anno. Invece, nella vicina Montesilvano (Pescara), i botti sono già vietati e lo saranno fino al prossimo 7 gennaio. Lo prevede l'ordinanza firmata dal sindaco, Ottavio De Maetinis, con l'obiettivo di "tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini, proteggere l'ambiente e ridurre il disturbo alla quiete pubblica".

"È vietato lo scoppio di qualsiasi tipo di fuoco d'artificio, sia in luoghi pubblici che privati. Chi non rispetterà il divieto sarà soggetto a sanzioni amministrative. Il sindaco - si legge in una nota del Comune - invita i cittadini a rispettare l'ordinanza, a tenere sotto controllo i propri animali domestici e a segnalare eventuali violazioni".