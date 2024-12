Entra in funzione il primo piano del parcheggio coperto di via Misticoni

Entra in funzione oggi il primo piano del parcheggio coperto di via Misticoni, vicino alla stazione ferroviaria di Pescara Porta Nuova, completamente riqualificato direttamente dagli addetti di Pescara Multiservice che gestisce la struttura per il Comune. Il taglio del nastro, con il personale di Pescara Multiservice, c'è stato stamani da parte del sindaco Carlo Masci, dell'assessore Adelchi Sulpizio e del presidente della società, Benedetto Gasbarro, affiancato dal direttore generale Guido Dezio e dal direttore tecnico Giovanni Cozzi. Oltre ai 135 posti del piano terra, ora sono fruibili, a pagamento, anche i 135 parcheggi al primo piano.

"Il primo piano è stato completamente recuperato dai nostri dipendenti", ha detto Gasbarro a margine del taglio del nastro. "E' stato utilizzato per il bivacco, in passato, e c'erano stati anche dei furti. Adesso lo consegniamo alla città, lo mettiamo a disposizione di tutti i residenti della zona e di chi lascia qui auto o moto per prendere il treno. C'era bisogno di questa svolta e grazie ai nostri dipendenti abbiamo fatto sì che anche questa parte del parcheggio venisse aperta alla città".

"Ai 135 posti auto esistenti se ne aggiungono altrettanti", ha commentato il sindaco Masci facendo notare che si tratta di "parcheggi a fianco alla stazione ferroviaria e in una zona urbanizzata e con tanti uffici. Chi lascia qui il mezzo può usare il treno anche per spostarsi all'interno di Pescara e si può ipotizzare di far sostare o far partire da qui alcuni bus diretti a Roma, ad esempio, per decongestionare il terminal bus in centro. La stazione di Porta Nuova diventa sempre più un punto per cambiare mezzo di trasporto e spostarsi", ha concluso Masci.

"E' un segnale forte, soprattutto in questi giorni", ha detto l'assessore Sulpizio facendo notare che "alle critiche rispondiamo ancora una volta con i fatti. Questa è una risposta a chi chiede più parcheggi ma anche a chi non fa altro che lamentarsi. Questo è un punto nevralgico, vicino alla stazione ferroviaria. Si può arrivare qui, parcheggiare e spostarsi. In più, in questa zona ci sono anche la ciclostazione e il sistema di ricarica (ecomobilty point) per le bici. L'intermodalità non è solo uno slogan e tutti i passaggi che compiamo sono la dimostrazione della nostra visione di città", ha concluso Sulpizio.

"Nelle prossime settimane", ha annunciato Dezio, "sarà riqualificato anche il piano terra e l'anno prossimo saranno attivate le telecamere con lettura targhe che consentiranno di raggiungere accordi con gli operatori economici della città che potranno pagare il parcheggio dei clienti".

La sosta nel parcheggio di via Misticoni, che è accessibile anche di notte dagli abbonati, costa per i primi trenta minuti 50 centesimi, un euro l'ora fino a due ore, e 2,50 euro se si lascia l'auto per più di due ore (anche per l'intera giornata). L'abbonamento mensile costa 35 euro e quello annuale 350 euro.